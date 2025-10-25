Azerbaiyán libera a periodista ruso de Sputnik tras conversación entre Aliyev y Putin

Según informó hoy el ministerio de Exteriores ruso, el redactor jefe de la agencia, Yevgueni Beloúsov, subió en un avión en la capital azerbaiyana, Bakú, con destino a Moscú tras la conversación telefónica mantenida esta semana por los presidentes ruso, Vladímir Putin, y azerbaiyano, Ilham Aliyev

Hace una semana, el segundo periodista de Sputnik arrestado por cuatro meses, Ígor Kartavij, también fue puesto en libertad y regresó a Rusia.

La Justicia azerbaiyana les acusó de fraude, actividad empresarial ilegal y blanqueo de fondos adquiridos de forma criminal, ya que siguieron operando en el país sin la acreditación pertinente, que había sido rescindida en febrero pasado.

El Ministerio de Exteriores de Rusia exigió entonces la "liberación inmediata" de sus dos periodistas ante el embajador azerbaiyano, Rajmán Mustafáev.

El deshielo en las relaciones ruso-azerbaiyanas comenzó con la reunión mantenida el 9 de octubre en Tayikistán por Putin y Aliyev en el marco de la reunión de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes (CEI).

Durante esa reunión ,Putin prometió que Moscú pagará compensaciones por el siniestro del avión de pasajeros azerbaiyano que fue derribado por la defensa antiaérea rusa en Kazajistán el 25 de diciembre de 2024.

La tragedia, que dejó 38 muertos, tensó al máximo las relaciones entre Bakú y Moscú, cuyos líderes no se habían reunido en casi un año, ya que Aliyev declinó la invitación a asistir en mayo al desfile en la plaza Roja de la capital rusa con ocasión del 80 aniversario de la victoria sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial, un paso sin precedentes.

Para añadir más leña al fuego, durante una operación de las fuerzas de seguridad rusas en junio en la ciudad de Yekaterimburgo (Urales) murieron dos azerbaiyanos en custodia policial, incidente al que siguió la detención de dos periodistas y varios ciudadanos rusos en el país caucásico.