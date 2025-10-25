Berlín señala que Alemania no ha cambiado de posición sobre las lenguas en Europa

Berlín, 25 oct (EFE).- Alemania no ha cambiado de posición sobre el uso de las lenguas en la Unión Europea (UE), subrayó este sábado el Ejecutivo germano, después de que la víspera trascendiera que los Gobiernos español y el alemán iniciarían conversaciones bilaterales para dar respuesta a la petición española sobre las lenguas cooficiales.