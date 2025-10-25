Cineasta chino Bi Gan reivindica los fallos que nos hacen humanos frente a la tecnología

"Estar pendiente de las máquinas está bien, pero no se pueden perder las cosas tradicionales, antiguas, puras y los fallos que construyen nuestra conciencia y nuestra identidad", afirmó en una rueda de prensa celebrada este sábado tras la proyección de su película.

Una producción chinofrancesa de 156 minutos que parte de la premisa de qué pasaría si la humanidad perdiese la capacidad de soñar, que repasa distintos géneros del pasado siglo XX como el cine mudo o el 'noir', a través de un prólogo y otras cuatro partes, que el cineasta vincula a los cinco sentidos.

Un cinta que no es la misma que se vio en el festival de cine de Cannes, ya que modificaron en la sala de edición algunas partes de efectos especiales y otras que podía tener problemas técnicos, aunque mantiene uno de sus tradicionales planos secuencia - que en un primer momento no quería incluir "porque todo el mundo se lo pedía".

A preguntas de los periodistas, Bi Gan destacó también la importancia del personaje del 'monstruo' que, junto a la mirada de la actriz Shu Qi, pivota la película y para el que se sirvieron de múltiples inspiraciones de películas e historias antiguas, porque en todos los lugares tienen el concepto de monstruo.

"Es feo, jorobado, le cuesta moverse y todo el mundo le tiene miedo, pero su interior es puro", destacó sobre un personaje muy clásico de la literatura y que Bi Gan utiliza para conocer y atravesar las distintas etapas del siglo XX.

"Pienso en el jorobado de Notre Dame o en Frankenstein, hay muchas formas de reflejar este monstruo, pero lo más importante es su aparición de mundo y su forma de amarlo", subrayó.