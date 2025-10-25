Ejército mexicano decomisa una tonelada de droga entre cajas de chile en frontera con EEUU

Ciudad de México, 25 oct (EFE).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) de México informó este sábado del decomiso de más de una tonelada de droga escondida entre cajas de chile dentro de un camión, durante una inspección en el estado norteño de Sonora, en la frontera con Estados Unidos.