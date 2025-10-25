El senador Cepeda y la exministra Corcho definirán el rumbo de la izquierda en Colombia

El ganador de esta consulta, que en las últimas semanas ha estado marcada por varias disputas jurídicas y renuncias, participará en marzo próximo en otra de carácter interpartidista del Frente Amplio con el fin de llegar a la primera vuelta presidencial con un único candidato de izquierda.

Cepeda, filósofo y político de 63 años, ha sido facilitador del proceso de paz entre el Gobierno y las FARC en el acuerdo de 2016, copresidente de la Comisión de Paz del Senado y miembro de la delegación negociadora del Gobierno con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El senador es hijo de Manuel Cepeda Vargas, miembro del partido Unión Patriótica (UP), asesinado a tiros en agosto de 1994, cuando el automóvil en que viajaba fue emboscado por sicarios en una calle del barrio bogotano de Mandalay.

La UP había sido creada en 1985 como parte de un intento de acuerdo de paz del entonces presidente colombiano, Belisario Betancur (1982-1986), con la guerrilla de las FARC.

Sin embargo, en los años siguientes ese partido fue víctima de un genocidio en el que fueron asesinados cerca de 5.000 de sus militantes.

Cepeda se ha enfrentado en los últimos años al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), el político de derecha más influyente de este siglo en Colombia, enjuiciado por un caso de sobornos en el que el senador de izquierda fue reconocido como víctima.

Entre tanto, Corcho, que nació en Medellín en 1983, es médica y psiquiatra reconocida en Colombia por su defensa del derecho a la salud. Fue ministra de esa cartera entre agosto de 2022 y abril de 2023, en los primeros meses del Gobierno de Petro.

En ese rol, estuvo rodeada de intensos debates y fue un referente tanto de apoyo como de crítica a la reforma a la salud, una de las banderas del actual mandatario.

Además de elegir el precandidato presidencial, la jornada de este domingo servirá para definir el orden de las listas del Pacto Histórico para el Senado y la Cámara de Representantes.

Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026 y el 31 de mayo será la primera vuelta de las presidenciales, con una segunda ronda el 21 de junio en caso de que sea necesaria.

Tanto la Registraduría Nacional del Estado Civil (que organiza las elecciones) como el Consejo Nacional Electoral (CNE), encargado de supervisar a los partidos y campañas, fijaron el 26 de octubre como una fecha de consulta para todas las agrupaciones políticas.

Sin embargo, la única que irá a las urnas este domingo será la del Pacto Histórico, del que hacen parte los partidos Unión Patriótica, Colombia Humana, Partido Progresista, Partido Comunista Colombiano y el Polo Democrático Alternativo (PDA).

Cepeda y Corcho van avalados por el Pacto Histórico. Los otros partidos renunciaron a participar en la consulta.

Inicialmente, en la contienda de esta consulta estaban figuras reconocidas de la izquierda y también aliadas de Petro, como las senadoras María José Pizarro y Gloria Flórez; las exministras Gloria Inés Ramírez y Susana Muhamad; el exdirector del Departamento de Prosperidad Social Gustavo Bolívar y el líder social Alí Bantú Ashanti.

También el exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Pero él, al igual que los arriba mencionados, abandonó la carrera argumentando diferentes razones, entre ellas la posibilidad de que no pudiera, en caso de ganar, participar en la interpartidista de marzo.

Los resultados del domingo tienen efectos jurídicos porque el ganador será el precandidato presidencial de los partidos que participaron en la consulta y el perdedor no podrá inscribirse después por otro partido.

En la cita para elegir al precandidato del Pacto Histórico participará el presidente Petro y podrán votar todos los colombianos que estén habilitados en el censo electoral, unos 39 millones de personas, sin necesidad de ser militante o afiliado al partido.

Para facilitar la participación ciudadana, la Registraduría Nacional habilitó más de 20.000 mesas en todo el país. Aunque habrá menos mesas que en elecciones presidenciales, legislativas o locales, se garantiza que los ciudadanos puedan votar en su colegio habitual.