El tenor Roberto Alagna vuelve al Liceu de Barcelona con un recital dedicado a Puccini

Considerada una de las figuras más importantes de la ópera actual, el cantante francés de origen italiano estará acompañado al piano por Jeff Cohen.

En la audición está previsto que ofrezca la conocida aria 'Nessun Dorma' de 'Turandot' y otras de las óperas 'Madame Butterfly', 'Tosca' y 'La bohème', sin olvidar momentos de óperas como 'Le Villi' o 'Edgar', del inicio de la carrera de Puccini.

Con este recital, de una hora y treinta minutos de duración, se busca "capturar" la "esencia" de la música del compositor italiano, pero también "resaltar la gran versatilidad de Alagna, capaz de interpretar tanto los papeles más exigentes como los más sutiles".

El programa es de una "exigencia excepcional" al requerir de "requisitos vocales muy diversos que pondrán a prueba la técnica, el control y la calidad de un instrumento vocal privilegiado".

Roberto Alagna debutó en el Liceo la temporada 1991-1992 cuando interpretó el papel protagonista de 'La bohème' y, posteriormente, el de Alfredo Germont en 'La traviata', de Verdi.

Muy querido por el público de Barcelona, intervino en el Liceo con otros roles en 'Aida' de Verdi, 'Carmen' de Bizet, 'Adriana Lecouvreur' de Cilèa y Madame Butterfly de Puccini, así como en el díptico 'Cavalleria rusticana', de Mascagni, y 'Pagliacci, de Leoncavallo.