Fiscalía de Ciudad de México "resguarda" a menor localizada hace dos semanas

La Fiscalía apuntó en un comunicado que la menor "actualmente permanece bajo resguardo institucional, en condiciones seguras y con acompañamiento integral, conforme al principio del interés superior de la niñez, derivado de una investigación en curso por violencia familiar".

La autoridad señaló que la reintegración familiar de la joven está sujeta al avance de las investigaciones para así proteger su "integridad física y emocional", y afirmó que ha estado en comunicación con su madre "por las vías legales correspondientes".

El informe de la Fiscalía ocurre a raíz de que se viralizó un video de la madre de la menor, en el que acusa de que no ha tenido ningún reporte de la autoridad sobre el estado de su hija, más allá del comunicado oficial emitido hace dos semanas, tras su localización.

"Desde ese día, he hecho todo lo posible para acercarme a la Fiscalía, para tener información. Nadie me ha informado, ni un protocolo que se está siguiendo, ni en donde está, ni a cargo de quien, nada, absolutamente nada", expuso Lozano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el video publicado el miércoles pasado, la madre afirmó además que no tiene "una sola prueba" de que su hija haya sido localizada, no ha podido verla, ni sabe en dónde fue ingresada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

María Isabella Orozco Lozano desapareció el 2 de septiembre pasado en la zona de Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, demarcación interna en el sur de la capital mexicana, donde se han registrado constantes desapariciones de mujeres jóvenes.

Según ha relatado su madre en entrevistas, la menor fue vista por última vez en un paradero de autobuses donde abordó un camión, y después, se perdió su rastro por el fallo de una cámara de videovigilancia.

La madre ha cuestionado que se perdiera la pista de su hija en una zona "roja" de desapariciones, la cual está vigilada por cámaras de seguridad del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de Ciudad de México (C5).

En marzo pasado, el C5 anunció el proyecto 'Gafas violeta' un para detectar y prevenir violencia machista en la mayor red de cámaras de Latinoamérica, con más de 80.000 en toda la capital mexicana.

En México, hay más de 133.000 personas desaparecidas, de las que una cuarta parte son mujeres, -y de ellas, más de la mitad son menores de 24 años-, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO).