Globos en espacio aéreo de Lituania perturban el tráfico de aeropuertos de Vilna y Kaunas

Según recogió la radiotelevisión pública lituana 'LRT', tras una suspensión temporal de la actividad en el tráfico aéreo registrado en la noche del viernes a este sábado, entre ambos aeropuertos se vieron afectados un total de 40 vuelos y 6.000 pasajeros.

Se cancelaron un total de 10 vuelos, 14 fueron desviados y 16 tuvieron que ser retrasados en ambos aeropuertos, según la 'LRT'.

Vilmantas Vitkauskas, responsable del Centro Nacional de Gestión de Crisis, indicó que un total de tres globos fueron detectados, de acuerdo con la información disponible.

"Lo que me preocupaba anoche y durante toda la noche era que la dirección en la que volaban los globos era muy peligrosa, no solo para Vilna, sino también para el aeropuerto de Kaunas", señaló Vitkauskas en unas declaraciones recogidas por la 'LRT'.

Pese a que las primeras informaciones informaban de que los globos podían ser aparatos de uso meteorológico, Vitkauskas planteó que esos objetos estaban destinados al contrabando.

Las autoridades lituanas, que trabajan para obtener más información sobre lo ocurrido, decidieron cerrar temporalmente la frontera terrestre con Bielorrusia entre las 19.00 GMT del viernes y las 9.00 GMT de este sábado.