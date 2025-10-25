Grupo opositor cuestiona solicitud de retirar la nacionalidad venezolana a Leopoldo López

En un comunicado, el grupo advirtió que, si prospera la petición, se "violaría el artículo 35 de la Constitución", el cual señala que los venezolanos "por nacimiento no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad".

Además, Unión y Cambio señaló que "ese hecho constituiría una grave violación al principio de irrenunciabilidad de la nacionalidad consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

"Venezuela no puede repetir episodios lamentables de regímenes que privaron de la nacionalidad a ciudadanos por motivos políticos. Desde Unión y Cambio, reafirmamos nuestro compromiso con una salida civilizada y democrática a la crisis venezolana. Reiteramos que la única vía legítima para transformar al país es aquella que respeta la dignidad humana, los derechos fundamentales y la voluntad soberana del pueblo", expresó.

Asimismo, el grupo rechazó de manera "firme y categórica" las "declaraciones que promueven una intervención militar extranjera" y, en ese sentido, condenó "cualquier expresión que invoque a la violencia, sin considerar los riesgos en términos de vidas humanas que ello representa para la población civil, especialmente para los sectores más vulnerables, y las consecuencias internas".

Maduro presentó el viernes un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para "retirar la nacionalidad" a López, a quien acusa también de la supuesta "promoción permanente del bloqueo económico" y "el llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con Gobiernos y enemigos extranjeros", según informó este sábado la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

En un comunicado, la funcionaria señaló que, además, la Cancillería y el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) "procederán de inmediato, conforme a los procedimientos pertinentes, a la anulación del pasaporte" del opositor, exiliado en España.

La solicitud se hizo luego de que López dijera que la negociación ya no sirve para conseguir un cambio político en su país y que ve la fórmula en la "presión" de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca de las aguas venezolanas, lo que Caracas denuncia como una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen".

López afirmó que incluso avala un ataque estadounidense en suelo venezolano que acabe con Maduro.

En respuesta a lo informado por el Gobierno chavista, el opositor dijo que Maduro está "arrinconado" y quiere poner un "dique de amenaza" a quienes apoyan la libertad en el país suramericano.

"Maduro quiere quitarme la nacionalidad por decir lo que pensamos y queremos todos los venezolanos: libertad", expresó en X.