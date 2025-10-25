La izquierdista Connolly celebra su probable victoria en las presidenciales irlandesas

Pocas horas después del comienzo hoy del recuento de votos de los comicios celebrados este viernes, las proyecciones iniciales indicaron que Connolly, de 68 años, sucederá al laborista Michael D. Higgins en este cargo principalmente representativo y casi simbólico.

"Estoy absolutamente encantada con el resultado y quiero dar la gracias a todos los que me han apoyado", declaró la diputada independiente, que ha contado con el respaldo del bloque progresista del Dáil (cámara baja), incluido el Sinn Féin, brazo político del ya inactivo IRA y líder de la oposición.

Asimismo, el secretario general del Fine Gael, John Carroll, reconoció a la cadena pública RTE que el resultado "ya está ahora muy claro" y felicitó a la próxima jefa de Estado, a la que perciben como demasiado radical para un cargo esencialmente ceremonial y unificador.

Por ello, tras celebrar su probable victoria, Connolly, se apresuró a dar también la gracias "a todo el mundo", incluso a "aquellos que no me votaron", en su primer gesto de diplomacia antes de asumir oficialmente el cargo el próximo noviembre.

"Entiendo sus preocupaciones respecto a quién creen que los representará mejor", señaló a los medios desde el centro de recuento de votos de Galway (oeste), ciudad de la que fue alcaldesa entre 2004 y 2005.

El pobre resultado de Humphreys, de 62 años, es visto como un castigo al bipartidismo de centroderecha del Fine Gael (en el poder desde 2011) y del otro gran partido nacional, el Fianna Fáil, con el que comparte gobierno desde 2016.

Pese a la popularidad de Connolly entre la juventud y la amplia experiencia política de Humphreys, ninguna llegó a generar gran entusiasmo durante la campaña, en la que casi la mitad del electorado dijo no sentirse representado por ellas.

El recuento de votos continuará durante la jornada de hoy, y está previsto que el nombre del ganador se anuncie a última hora de la tarde en el Castillo de Dublín.