La izquierdista Connolly, favorita en las presidenciales al comienzo del recuento

Los primeros resultados y proyecciones de los comicios celebrados este viernes se podrían conocer hacia el mediodía de hoy y el ganador se anuncia habitualmente a última hora de esa tarde en el Castillo de Dublín.

La próxima presidenta de la república sustituirá al veterano laborista Michael D. Higgins, quien ha desempeñado este cargo con gran popularidad durante dos mandatos desde 2011, el periodo máximo permitido.

Por contra, ninguna de las dos candidatas ha generado el mismo entusiasmo, tras una campaña en la que casi la mitad del electorado dijo no sentirse representado por ellas.

La mayoría de las encuestas han dado a Connolly, de 68 años, una ventaja de entre 15 y 20 puntos sobre Humphreys, de 62, quien confiaba en elevar la participación en las urnas para acortar esa distancia.

La afluencia en las elecciones de 2018, con seis candidatos en liza, se situó en un pobre 44 %.

La diputada independiente Connolly es la candidata del bloque progresista del Dáil (cámara baja), que encabeza el partido nacionalista Sinn Féin, antiguo brazo político del ya inactivo IRA y líder de la oposición.

Humphreys, con experiencia en diferentes ministerios, pertenece al conservador Fine Gael, en el poder desde 2011 y socio desde 2016 en el Gobierno de la otra gran formación irlandesa, el centrista Fianna Fáil (FF).

El candidato del FF, Jim Gavin, que se retiró de la pugna por un escándalo financiero, aún mantuvo su nombre en la papeleta y sus sufragios de segunda preferencia pueden transferirse a sus rivales, según permite el sistema electoral irlandés, si bien nunca inquietó a las dos aspirantes.

Connolly, muy popular entre los jóvenes, ha tratado de presentarse como la alternativa a la clase dominante y el instrumento con el que castigar al Gobierno por la crisis de la vivienda o el coste de la vida, mientras que Humphreys ha insistido en su experiencia política y en la supuesta radicalidad de su rival.