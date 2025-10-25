La nueva líder de Japón parte hacia Malasia en primer test internacional antes de Trump

"Espero profundizar la relación de confianza con los líderes de la ASEAN y lograr resultados significativos", dijo la mandataria a los medios de comunicación, antes de partir hacia Kuala Lumpur.

Takaichi, que el pasado martes recibió la aprobación del Parlamento y se convirtió en la primera mujer en liderar Japón, afirmó que mantendrá reuniones bilaterales con su homólogo malasio, Anwar Ibrahim, así como con el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., y el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

La cumbre de la ASEAN, primera salida internacional de la mandataria nipona, arranca mañana con la participación de Trump, entre otros líderes mundiales.

La cita es vista como una primera prueba en la escena internacional de la líder conservadora y nacionalista, que el pasado 4 de octubre ganó las primarias del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) tras la dimisión del exmandatario Shigeru Ishiba por los malos resultados electorales durante su año de mandato.

El viaje tiene lugar apenas dos días antes de que Trump aterrice en Japón como parte de su gira asiática, una visita oficial de tres días durante la que se reunirá con Takaichi el próximo martes.

La visita de Trump es una oportunidad de elevar las relaciones bilaterales a "cotas aún más elevadas", afirmó Takaichi este sábado en un foro de políticas celebrado en Tokio, una cita en la que se espera que ambos líderes traten el asunto de los aranceles y el acuerdo comercial con Washington.

Japón y EE.UU. alcanzaron en julio un acuerdo comercial tras meses de negociaciones, por el cual el país asiático deberá pagar aranceles del 15 % e invertir 550.000 millones de dólares en Estados Unidos.

Los detalles del acuerdo, sin embargo, están aún en el aire, y Takaichi afirmó, durante su campaña para alzarse con la presidencia del PLD, que Japón observará el acuerdo pero podría revisarlo "si surge algo que es realmente injusto y hiere los intereses nacionales de Japón".