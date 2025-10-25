La periodista colombiana Catalina Gómez gana en España el I Premio David Beriaín

Reconocida por su larga trayectoria en la cobertura de conflictos en países como Siria, Palestina, Irak, Egipto, Líbano, Turquía, Afganistán e Irán, Gómez recibió este sábado el premio, que rinde homenaje al reportero español asesinado en Burkina Faso en 2021, en su pueblo natal, Artajona (Navarra, norte de España).

En una entrevista con EFE, Gómez (Pereira, Colombia) destaca el valor humano y profesional de Beriain, con quien asegura compartir una misma visión del oficio: “Coincido mucho con él en la idea de que no existen los blancos y negros, que los grises son enormes y hay que mirarlos, hay que conversar con ellos”.

Residente en Irán desde 2022, esta periodista especializada en Oriente Medio, informa también sobre la invasión de Rusia a Ucrania, declara el jurado de este galardón, que también eligió como finalista a la periodista afgana y activista por los derechos de las mujeres Khadija Amin.

En palabras de Mayte Carrasco, uno de los miembros del jurado, “Catalina ha dedicado su carrera al periodismo de guerra, informando de forma comprometida y constante desde lugares tan complejos como Afganistán, Irán, Gaza, Siria, Irak, Ucrania y la crisis de refugiados en Europa".

La reconocida reportera señala que recibir este reconocimiento ha sido “un honor y una gran sorpresa”. “Vivo entre Irán y Ucrania, muy desconectada de lo que ocurre fuera de allí, y cuando me lo anunciaron no me lo podía creer. Respeto enormemente el trabajo de David y es un honor enorme llevar un premio con su nombre”, afirma.

Gómez subraya la importancia de que exista un premio que lleve el nombre del periodista español, asesinado en 2021 mientras grababa un documental sobre la caza furtiva en Burkina Faso, en un contexto en el que “hacer este tipo de trabajos es cada vez más difícil”, tanto por las condiciones de seguridad como por la falta de apoyo económico y mediático.

“Cada vez hay menos medios que apuestan por corresponsales o por personas que se lanzan a contar el mundo desde el terreno. Este premio recuerda a las nuevas generaciones que salir a narrar esas historias que no se cuentan sigue siendo fundamental”, afirma.

La reportera, que ha desarrollado gran parte de su carrera en Oriente Medio, expresa su deseo de que el reconocimiento sirva para “dar coraje a muchas generaciones más de mujeres y hombres” a contar historias en contextos difíciles.

“David es una inspiración —añade—, por su voluntad de seguir adelante, de buscar alternativas para contar lo que importa. Su decisión de crear una productora y lanzarse por su cuenta es una gran lección para quienes creemos que el periodismo todavía tiene que mirar de frente al mundo”.