Líder del portugués Bloco de Esquerda no optará a reelección tras mal desempeño electoral

"Con el crecimiento de la derecha y, en particular, de la extrema derecha y su influencia en la política portuguesa, era necesario dar un nuevo impulso a la izquierda (...) considero que ese objetivo no se ha cumplido y asumo la responsabilidad", dijo Mortágua en una rueda de prensa en la sede del partido en Lisboa.

Previamente, ya había anunciado, en una carta dirigida a los militantes del partido, su decisión, que llega días antes de que el BE celebre su XIV Convención Nacional, los días 1 y 2 de noviembre de 2025 en Lisboa, para elegir su nueva cabeza de partido.

Mortágua, que descartó alejarse de la vida política, también argumentó que "el BE puede beneficiarse en este momento de otras personas, otras caras, otras voces", y añadió que está "muy orgullosa" de los últimos dos años y medio en los que estuvo al frente de la formación.

El BE obtuvo sus peores resultados electorales en las legislativas de mayo, cuando solo logró un escaño en la unicameral Asamblea de la República (Parlamento), mientras que en las municipales tampoco consiguió cumplir con las expectativas.

Durante la noche electoral del 18 de mayo, cuando la formación perdió cuatro de los cinco diputados que tenía, Mortágua asumió, con ojos llorosos, una "derrota importante" de la izquierda en Portugal.

Los malos resultados de la formación podrían también estar relacionados con la polémica que protagonizó el partido a principios de año cuando se conoció que supuestamente despidió en 2022, bajo el liderazgo de Mortágua, a dos trabajadoras que habían dado a luz recientemente.

Para los votantes de uno de los principales partidos de izquierda portugueses, esa acción supuso un desengaño al suponer una incoherencia entre las premisas defendidas por BE y su forma de proceder.

Recientemente, Mortágua integró la Flotilla Global Sumud junto a otros tres portugueses, todos expulsados de Israel y deportados a Portugal, donde denunciaron haber recibido malos tratos y presiones para firmar documentos. En este sentido, la líder ha sido una de las más fervientes defensoras de la causa palestina en la política portuguesa.