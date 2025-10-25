Más de 60 países firman en Vietnam la Convención de la ONU contra el Cibercrimen

"La convención es un instrumento poderoso y legalmente vinculante para fortalecer nuestras defensas colectivas frente a la ciberdelincuencia", señaló hoy el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, durante la ceremonia de firma.

Entre los países firmantes están Brasil, Cuba, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Perú, Ecuador, Uruguay , Venezuela, indicó Naciones Unidas, con 68 por el momento, si bien espera que más se sumen mañana.

El documento -compuesto por nueve capítulos y 71 artículos que abordan temas como el abuso infantil en línea y el blanqueo de capitales- será el primero que vincule el nombre de una ciudad de Vietnam a una convención oficial de la ONU, en un momento en el que el cibercrimen, especialmente las estafas digitales, prolifera en el Sudeste Asiático.

"Es un testimonio del poder continuo del multilateralismo para ofrecer soluciones y un compromiso de que ningún país, sin importar su nivel de desarrollo, quedará indefenso frente a la ciberdelincuencia", remarcó Guterres.

La Oficina de la ONU contra el Crimen y las Drogas (UNODC) ha señalado previamente al Sudeste Asiático como epicentro de los centros de estafas en línea, que han proliferado especialmente en zonas de Birmania, Laos y Camboya.

"El cibercrimen está transformando el rostro de la delincuencia organizada tal como la conocemos. La nueva convención brinda a los Estados Miembros una herramienta esencial para enfrentarla juntos", afirmó hoy la directora ejecutiva de UNODC, Ghada Waly.

El texto, resultado de un proceso de cinco años, es el primer acuerdo global de este tipo y proporcionará un marco para la recopilación y el intercambio de pruebas digitales, crucial para perseguir a los criminales transnacionales que operan y almacenan evidencia a través de múltiples jurisdicciones.

La Convención de las Naciones Unidas contra el Cibercrimen fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2024 y entrará en vigor tras ser ratificada por países signatarios.