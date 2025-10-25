Policía paraguaya detiene a sospechosos por tráfico de 8.000 armas a bandas de Brasil

El jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, comisario Luis López, declaró al canal Telefuturo que este sábado realizaron dos allanamientos simultáneos a establecimientos comerciales en las ciudades de San Antonio y Mariano Roque Alonso, ubicadas en el departamento Central, en los que quedaron detenidos un hombre y una mujer.

"Las personas ahora detenidas eran las encargadas de crear empresas de fachada", dijo López al explicar que, según las investigaciones, dichas firmas sirvieron para enviar "más de 8.000 armas al exterior".

Aseguró que las armas de fuego ingresaban "de forma legal" a Paraguay, pero después eran enviadas irregularmente a Brasil, y que para ello usaron al menos "ocho empresas de fachada".

Igualmente, indicó que los detenidos se encargaban de reclutar a personas en diferentes barrios de la capital, Asunción, para que estos "figuren como propietarios" de las empresas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El comisario informó que el martes detuvieron a otra persona que presuntamente "se encargaba de la logística" y de recibir el dinero de las organizaciones criminales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Para nosotros los procedimientos que venimos realizando desde el martes último son objetivos de alto valor porque tenían o tienen las conexiones directas con las organizaciones criminales de Brasil, a donde se enviaban las diferentes armas de fuego", concluyó.