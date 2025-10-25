Presidente electo de Bolivia viajará a EE.UU. para solucionar la falta de combustible

Paz se reunió este sábado en la ciudad oriental de Santa Cruz con sectores empresariales y productivos del país para diseñar las primeras tareas con el fin de salir de la crisis económica en la que está Bolivia.

"La siguiente semana tendremos un viaje a Washington porque es ahí donde se encuentran las instancias multilaterales, como el Banco Mundial, con las cuales hemos estado en arduos contactos, intensos contactos desde que el país decidió y asumió de que el Gobierno pasa por nuestras manos", dijo en una rueda de prensa.

Afirmó que una vez que él y su equipo asuman el Gobierno, "la gasolina y el diésel están garantizados".

"Hasta el 8 de noviembre la responsabilidad plena de la situación que se vive es del actual Gobierno, una vez seamos responsables de la fe del Estado, esa responsabilidad es nuestra y estaremos cumpliendo de abastecer de combustible para que podamos recuperar esa normalidad que tanto requiere el país", sostuvo Paz.

Asimismo, el presidente electo anunció que traerá a Bolivia "buenas noticias" en cuanto al abastecimiento de gasolina y diésel, pero "también a la necesidad del dólar que tenemos, Dios mediante, con muy buenas noticias para la economía nacional".

Paz agradeció a Estados Unidos y a otros siete países de América su apoyo para salir de la crisis económica que sufre Bolivia.

Un comunicado publicado el martes por el Departamento de Estado de Estados Unidos, señala que ese país, además de Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, "están dispuestas a apoyar los esfuerzos de la administración entrante para estabilizar la economía de Bolivia y abrirla al mundo, reforzar sus instituciones democráticas, impulsar el comercio internacional y la inversión".

Paz se impuso al expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) con un 54,96 % frente a un 45,04 %, en una histórica segunda vuelta presidencial llevada a cabo el pasado 19 de octubre.

Desde principios de 2023 Bolivia afronta una persistente falta de divisas que coincidió con el reporte de que las reservas internacionales netas (RIN) del país llegaron a 3.148 millones de dólares, frente al récord histórico de 15.122 millones registrado en 2014.

Por otra parte, en el último año se volvieron una constante las filas de vehículos en las gasolineras, mientras que la inflación acumulada entre enero y julio fue de 16,92 %, por encima de la proyección oficial de 7,5 % para todo 2025.