Primer ministro de Jamaica declara al país "bajo amenaza" ante el paso de Melissa

La declaración la emitió Holness el viernes en la noche de acuerdo con la Sección 26(2) de la Ley de Manejo de Desastres de Jamaica, luego de ofrecer una rueda de prensa en la que aseguró que tomará todas las medidas, incluyendo el declarar al país como zona de desastre, y mantener a todos los jamaiquinos seguros.

"Bajo esta orden, todo Jamaica cae bajo un área de amenaza por el potencial impacto de la tormenta tropical Melissa, la cual demuestra una significante amenaza a la isla", sostuvo Holness en un comunicado difundido por su despacho oficial.

Además, dijo que dicha declaración le da "poder al Gobierno para implementar medidas preventivas y protectoras para proteger las vidas, propiedad e infraestructura" de los jamaiquinos.

"Exhorto a los jamaiquinos a tomar este sistema con mucha seguridad. No tienen nada que perder si no nos toca", afirmó Holness.

Jamaica continúa bajo alerta de huracán, con pronóstico de fuertes vientos a medida que avanza el día.

También, Haití continúa bajo vigilancia de fuertes lluvias esta noche.

Se espera que Melissa descargue un total de 38 a 63 centímetros de lluvia (15 a 25 pulgadas) en partes del sur de la Española y Jamaica hasta inicios de la próxima semana, con posibilidades de hasta unos 89 centímetros (35 pulgadas) en la península haitiana de Tiburón.

Los pronósticos advierten que el rápido fortalecimiento de Melissa tendrá lugar en las próximas 24 horas, con posibilidades de que el sistema tropical se convierta en huracán "en breve" y en "huracán mayor para el domingo", indicó el Centro Nacional de Huracanes (NCH), con sede en Miami, Florida (EE.UU.).

De igual manera, la orden de Holness "reafirma el compromiso gubernamental de mantener el orden público y proteger a la ciudadanía durante este periodo de alta alerta".

"Di la orden para que todas las agencias ejecuten sus planes de prevención, que incluyen la disposición de refugios junto con artículos y equipo de primera necesidad", enfatizó.

De igual manera, el ministro de Industria, Comercio e Inversión de Jamaica, Aubyn Hill, firmó una orden que prohíbe a los comerciantes a elevar los precios de la comida, el agua, suministros médicos, artículos de higiene, construcción y equipos de seguridad hasta que se levante el periodo de emergencia.

La tormenta se encontraba a unos 245 kilómetros al sureste de Kingston y a unos 375 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití, con vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora y un desplazamiento lento hacia el oeste-noroeste a cerca de 2 kilómetros por hora, detalló el NHC.

Después de dejar al menos tres muertos en Haití se espera que en las próximas horas Melissa azote Jamaica, el sur de la República Dominicana y el territorio haitiano con "catastróficas" inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra con peligro para la vida.