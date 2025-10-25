Roca Rey sella un acuerdo de apoderamiento con Luis Manuel Lozano

"El objetivo común es continuar escribiendo páginas importantes en la historia del toreo, con el compromiso, la entrega y la autenticidad que siempre han definido al diestro limeño", añade la nota.

También destaca que Roca Rey encara "con renovada motivación" los próximos compromisos de su temporada americana, que continuará el próximo 2 de noviembre en su Lima natal, "en una cita muy especial en la que estoqueará seis toros en solitario, uno de los hitos más esperados de su carrera".

Roca Rey, de 29 años, había puesto punto y final recientemente a su anterior vínculo profesional que le había mantenido unido la pasada temporada, en la que cumplió diez años de alternativa, a su hermano, el también matador de toros Fernando Roca Rey, que se hizo cargo de su carrera tras la anterior ruptura con Roberto Domínguez.

A través también de un comunicado, el peruano daba las gracias a su hermano mayor por una etapa que cerraba "con orgullo y con profundo respeto por lo que juntos hemos construido", un año "lleno de emociones y gratas experiencias".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, Luis Manuel Lozano, miembro de una de las casas empresariales y ganaderas más importantes de la esfera taurina e histórico apoderado, entre otros, de Julián López, 'el Juli', se había desvinculado también recientemente de la carrera de Daniel Luque, al que ha apoderado durante la pasada campaña.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Es tiempo de cambios. Ha finalizado mi relación profesional con Luisma Lozano y toca mirar hacia el futuro con ilusión. Después de una buena temporada juntos, donde hemos tenido una extraordinaria relación personal y profesional emprendemos caminos separados, pero por encima de todo quedará nuestra amistad sincera. Solo puedo tener palabras de afecto y agradecimiento, señalaba el comunicado remitido hace unos días por Daniel Luque.

Se da la circunstancia de que Roca Rey y Daniel Luque son dos toreros que en el pasado han tenido sus más y sus menos, una polémica que forma parte de su esfera personal y por la que ambos llevan sin compartir cartel desde 2022.