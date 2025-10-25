Rubio se reúne con familiares de dos rehenes estadounidenses fallecidos que siguen en Gaza

"No olvidaremos las vidas de los rehenes que murieron en cautiverio de Hamás. Hoy me reuní con las familias de los ciudadanos estadounidenses Itay Chen y Omer Neutra. No descansaremos hasta que sus restos —y los de todos— sean devueltos", dijo en declaraciones difundida por medios israelíes.

Tras este encuentro, Rubio puso rumbo a Estados Unidos tras una visita de dos días en la que supervisó la aplicación del acuerdo de alto el fuego en Gaza y mantuvo reuniones con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y otros altos cargos de ese país.

En Gaza todavía permanecen 13 cuerpos de rehenes secuestrados por las milicias palestinas durante sus ataques del 7 de octubre de 2023, y que tienen que devolver a Israel como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego.

Sin embargo, Hamás insiste en que tiene dificultades para poder localizar los restos de algunos de estos rehenes entre la ingente cantidad de escombros que hay en Gaza a causa de los bombardeos israelíes lanzados durante más de dos años.

Este pasado martes fue la última vez que Hamás entregó dos cuerpos a la Cruz Roja, que posteriormente hizo llegar al Ejército israelí. Desde entonces, el movimiento islamista no ha informado de más novedades sobre este asunto.

El pacto de alto el fuego, impulsado por Estados Unidos y que entró en vigor el 10 de octubre, contempla la devolución de cuerpos de rehenes fallecidos aún retenidos en Gaza, el avance hacia el desmantelamiento de Hamás y la definición de quién administrará el enclave.