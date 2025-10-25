Sanidad gazatí reporta cuatro muertos y siete heridos por Israel en las últimas 48 horas

Así, el número total de muertos desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza el 7 de octubre de 2023 se eleva ya a 68.519, mientras que la de heridos sube 170.382, muchos con amputaciones y lesiones de por vida.

En estos dos últimos días, los equipos de defensa civil también han recuperado de entre los escombros a 19 cadáveres, según recoge el comunicado de Sanidad.

Las autoridades palestinas estiman que todavía permanecen cerca de 10.000 personas atrapadas entre las ruinas.

En los últimos días, la oficina de prensa del Gobierno de Gaza, ha alertado de que la destrucción y los escombros resultantes "de la guerra genocida ha alcanzado un nivel sin precedentes en la historia moderna" y calcula que hay entre 65 y 70 millones de toneladas de escombros en Gaza.

Estos escombros incluyen miles de viviendas, instalaciones e infraestructura vital destruidas por bombardeos israelíes.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, Israel ha matado a 93 gazatíes y ha herido a más de 300, según los datos de Sanidad.