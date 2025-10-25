Trump hará escala en Catar para ver al emir en su viaje a Malasia

Bangkok, 25 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se dirige a Malasia para su primera gira asiática de este segundo mandato, hará una próxima parada técnica en Catar, tras repostar en Alemania, y se reunirá en el avión presidencial con el emir y el primer ministro catarí.