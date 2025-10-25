Un turista muere al caer del muro perimetral del Panteón de Roma

El incidente se produjo a las 21.50 horas (19.50 GMT) del viernes cuando el hombre se precipitaba desde el muro en la parte trasera del Panteón, en vía della Palombella.

Al lugar llegaron los bomberos, personal del servicio de emergencias y de la policía municipal, que decretaron el fallecimiento.

El Panteón de Agripa, un edificio de época romana, construido en el siglo II, y que atrae cada día multitudes de turistas por su imponente arquitectura, está bordeado en su parte trasera por un muro que salva la diferencia de su foso con el nivel del suelo actual.