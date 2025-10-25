UNRWA pide que se permita la entrada a Gaza de suministros de invierno para los gazatíes

Jerusalén, 25 oct (EFE).- La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) pidió este sábado que Israel permita entrar los suministros de invierno y refugio que permanecen en sus almacenes de Jordania y Egipto bloqueados para la población gazatí, en previsión de que en las próximas semanas empiecen a bajar las temperaturas.