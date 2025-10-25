Zelenski condena ataque nocturno ruso y denuncia que Rusia en 2025 ha usado 770 misiles

"La pasada noche, Rusia atacó de nuevo, esta vez con docenas de drones y nueve misiles balísticos. Hubo un impacto de misil en Kiev. Desafortunadamente hay gente muerta y herida. Mis condolencias a las familias y sus allegados. Docenas de personas fueron heridas", escribió Zelenski en su cuenta de X.

Según informó en Telegram el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en el ataque de la noche del viernes a este sábado, dos personas perdieron la vida y otras diez resultaron heridas en la capital ucraniana.

"Casi cada ataque contra nuestra gente implica ataques combinados con misiles balísticos. Sólo desde el principio de este año, Rusia lanzó aproximadamente 770 misiles balísticos y más de 50 misiles Kinzhal contra Ucrania", abundó en X el jefe de Estado ucraniano, en un mensaje acompañado de imágenes que mostraban la destrucción del bombardeo ruso.

Zelenski señaló que, debido a esos sistemas rusos, en Ucrania prestan especial atención a los Patriot que los aliados han puesto en manos de las fuerzas ucranianas, que permanecen interesadas en recibir más.

"Ningún país debería quedarse solo ante semejante maldad. Debemos continuar nuestra cooperación. Todo es posible", señaló Zelenski sobre el bombardeo, antes de concluir que "los ataques balísticos de Rusia deben ser respondidos por las naciones poderosas mediante una cooperación real para proteger vidas".