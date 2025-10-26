Al menos un muerto tras un ataque israelí contra un vehículo en el sur del Líbano

El Cairo, 26 oct (EFE).- Al menos una persona murió este domingo en un bombardeo de un dron israelí contra un vehículo en la localidad de Naqoura, en el sur el Líbano, mientras otra persona resultó herida por la explosión de remanentes de guerra, informó el Ministerio de Salud libanés.