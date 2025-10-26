Argentinos en Paraguay votan en elecciones legislativas clave para el Gobierno de Milei

En una jornada marcada por la lluvia, el embajador de Argentina en Paraguay, Guillermo Nielsen, fue uno de los que acudió a votar en el Consulado General de Argentina en Asunción, donde están habilitados para votar 18.000 personas, de un total de 24.000 empadronados en el país.

Nielsen afirmó a EFE que Paraguay "sin duda es uno de los principales lugares de argentinos en el exterior", al ser el séptimo país con mayor cantidad de residentes empadronados para sufragar en estos comicios en los que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

"Esta elección es muy importante y se ha vuelto mediáticamente muy importante por los cambios que están teniendo lugar en la economía argentina sobre todo, entonces, todo el mundo está tratando de analizar a ver cuál va a ser la consecuencia del resultado electoral, (la) consecuencia política y parlamentaria", destacó el diplomático.

Los argentinos residentes en Paraguay también pueden votar en los consulados de la ciudad fronteriza con Argentina de Encarnación (sur), donde están empadronadas 4.000 personas; y en Ciudad del Este, la segunda más importante del país, que cuenta con 2.000 habilitados, detalló a EFE el cónsul general de Argentina en Asunción, Diego González.

González destacó que "pese a que el clima no está acompañado, la gente está viniendo a votar sin ningún tipo de inconveniente" en el Consulado General de Asunción donde se instalaron ocho mesas a las 8:00 hora local (11:00 GMT).

El cónsul aseguró que estos comicios son una "demostración más de la cultura democrática" que tiene Argentina desde 1983, al destacar que desde entonces se han celebrado elecciones "de manera ininterrumpida", una cuestión que -dijo- "es un orgullo".

También acudió a votar Patricio Obred, un argentino oriundo de la provincia de Río Negro que vive más de 30 años en Paraguay, quien indicó a EFE que aspira con esta elección tener un país "más solidario", "menos cruel", donde "las personas puedan ejercer sus derechos y tener oportunidades".

"Siempre renovar las autoridades, sobre todo en un contexto como el que está viviendo la Argentina en este momento, es una oportunidad para que la sociedad pueda avanzar en el ejercicio de sus derechos", expresó el argentino, quien destacó que, en esta jornada electoral, observa menos concurrencia que en otras oportunidades.

Unas 35,9 millones de argentinos están llamados a votar este domingo para elegir 24 senadores nacionales y 127 diputados nacionales de los 24 distritos del país.

Estos comicios son el primer test electoral a nivel nacional que enfrenta Milei desde su llegada a la Presidencia argentina, a finales de 2023, cuando puso en marcha un drástico plan de ajuste fiscal y varias reformas orientadas a la desregulación económica.