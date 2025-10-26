Astillero español urge a Uruguay a dialogar y ofrece buscar un nuevo aval

En un comunicado oficial difundido este domingo, el astillero defiende sus más de cien años de trayectoria empresarial y su "reconocida solvencia y seriedad", y recuerda que "nunca se ha visto involucrado en procesos concursales o de insolvencia, lo que avala su capacidad y compromiso con cada proyecto".

Asegura también que ha "cumplido en todo momento con sus obligaciones contractuales" y, por eso, expresa su sorpresa por "conocer" a través de una rueda de prensa del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, la "eventual intención de resolver el contrato" sin una comunicación directa a la empresa con carácter previo.

Cardama incide en que mantiene "el ritmo previsto" para la construcción de las patrulleras y sostiene que "las garantías" para el contrato "fueron oportunamente presentadas, aceptadas y supervisadas" por la administración uruguaya.

Por ello, propone "con el objetivo de ofrecer plena tranquilidad" a Uruguay, la posibilidad de sustituir, si fuera necesario, la garantía de fiel cumplimiento —equivalente al 5 % de los más de 82 millones del contrato— por una nueva que "cumpla con las características" que la administración uruguaya "considere adecuadas".

Además, advierte de que las declaraciones públicas del Gobierno uruguayo "han generado un impacto reputacional negativo e injustificado" para el astillero y han afectado a "la percepción de confianza" por parte de sus proveedores.

Una situación que, apunta, "podría repercutir indirectamente en los plazos del proyecto" de las dos patrulleras.

Cardama incide en que no ha cometido "incumplimiento alguno" ni hay "perjuicio" para Uruguay y manifiesta su "plena disposición a aclarar cualquier aspecto técnico o contractual pendiente".

Asimismo, efectúa un "llamamiento" al diálogo "inmediato y constructivo" para superar "cualquier diferencia de interpretación y encauzar el proyecto conforme a los intereses de ambas partes".

El astillero advierte de que, si eso no se produce, se reserva el derecho a ejercer las acciones legales que correspondan para la protección de sus legítimos derechos e intereses.

Concluye reafirmando su compromiso con la "culminación exitosa" del proyecto de las patrulleras y la búsqueda de una "solución cooperativa y conforme a la legalidad contractual".

El Gobierno uruguayo anunció el pasado miércoles que rescindirá el contrato firmado en 2023 con Cardama para construir dos buques de patrulla oceánica tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo.

Así, el viernes, la administración uruguaya presentó ante la Justicia Penal del país una denuncia por posible fraude o estafa al Estado en la garantía ofrecida por el astillero, al considerar que la empresa Eurocommerce, que debía ofrecer el aval, se encuentra en proceso de liquidación.

En 2023, el Gobierno que por entonces encabezaba Luis Lacalle Pou rubricó un contrato con Cardama para la compra de dos patrullas oceánicas por 92 millones de dólares, unos 82 millones de euros en aquel momento.