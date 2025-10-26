Cientos de personas celebran a Mussolini en su pueblo en aniversario de Marcha sobre Roma

Unas 700 personas, según medios locales, acudieron al cementerio de Predappio para recordar al dictador en el aniversario de la marcha con la que tomó el poder el 28 de octubre de 1922, instaurando dos décadas de dictadura que culminarían en la Segunda Guerra Mundial.

La conmemoración ante la cripta del dictador se lleva a cabo cada año, organizada por parte de su familia, y aunque en esta ocasión se había pedido a la gente ponerse la mano en el corazón, muchos se lanzaron a estirar el brazo para hacer el saludo romano fascista.

Los actos convocados para rememorar al tirano habían sido divididos en dos por las autoridades: uno organizado por la mañana por algunos de sus parientes y otro por el partido ultraderechista 'Forza Nuova', en la plazoleta que precede al camposanto.

Sin embargo, los seguidores de esta formación, encabezados por su líder Roberto Fiore, se sumaron a la concentración de la familia alegando que la orden burocrática que los dividía era errónea.

De este modo, un año más en la conmemoración de la Marcha de Roma volvió a transcurrir con camisas negras, como las usadas por los escuadrones fascistas hace un siglo, y con brazos alzados.

Uno de los familiares de Mussolini, Orsola, lamentó la presencia de Forza Nuova y acusó a los ultraderechistas de "querer obtener visibilidad" con esta efeméride, según recogen los medios locales.

Días antes, formaciones de la izquierda como el Partido Demócrata había urgido a las autoridades a "vigilar" para que Predappio "no se convirtiera en un escenario para quién no cree en la democracia".

Esta localidad de la región de Emilia-Romagna, en la que Mussolini nació el 29 de julio de 1883, alberga en su cementerio la cripta en la que reposan sus restos y de algunos miembros de su familia y es meta de peregrinación de los fascistas en varias fechas del año.