Cuba tendrá apagones simultáneos en casi el 50 % de su territorio este domingo

La crisis energética en la isla, agravada desde hace un año, atraviesa actualmente uno de sus peores momentos con tasas de déficit próximas o incluso superiores al 50 % e interrupciones eléctricas de más de 20 horas al día en gran parte del país. En grandes ciudades como Santiago de Cuba, Matanzas y Holguín son habituales los que superan las 20 horas al día.

Esta situación ha provocado cinco apagones nacionales que han afectado el servicio eléctrico desde finales de 2024, el más reciente tuvo lugar el pasado 10 de septiembre.

Las frecuentes averías en las centrales termoeléctricas -con décadas acumuladas de explotación- y la falta de combustible y de divisas para importarlo están entre las principales causas de los apagones, según el Gobierno cubano.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, estima durante el momento de máxima demanda de esta jornada una capacidad máxima de generación eléctrica de 1.560 megavatios (MW) para una demanda de 3.200 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.640 MW y una afectación estimada (lo que se desconecta realmente para evitar apagones desordenados) de 1.710 MW. Es frecuente que los valores reales superen el pronóstico oficial.

Actualmente, seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica disponibles (25 %) están fuera de servicio por averías o mantenimientos en Cuba.

Además, 76 centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil) y cerca de 20 no están operativas por falta de lubricante.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y le acusa de "asfixia energética".

Diversos cálculos independientes coinciden en estimar que el Gobierno cubano necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico, una cantidad de la que La Habana no dispone.

Los apagones suponen un fuerte lastre a la economía nacional, que se contrajo un 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales. La CEPAL también prevé que su producto interno bruto (PIB) sea negativo este año.

Los cortes impulsan el descontento social y han estado vinculados a las principales protestas registradas en el país en los últimos años, como las masivas de julio de 2021 y las menores registradas en las últimas semanas en las localidades de Baire y Gibara, de las provincias orientales Santiago de Cuba y Holguín, y en barrios de La Habana.