Decenas de miles de neerlandeses piden no olvidar la crisis climática en campaña electoral

"Los objetivos climáticos europeos corren el riesgo de desmoronarse bajo la presión política, mientras que los Países Bajos guardan silencio", manifestó la Coalición por la Crisis Climática, organizadora de la marcha, en su convocatoria.

Durante la marcha participaron ONGs como Oxfam y Amigos de la Tierra, así como partidos políticos liberales, verdes, animalistas y otras formaciones de izquierdas.

Según la cadena holandesa NOS, los manifestantes acudieron al encuentro con carteles en los que se podían leer lemas como "hagamos que la Tierra vuelva a ser grande" - en referencia al lema popularizado por Donald Trump, "hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande" - y "me atraen los hombres con una baja huella de carbono".

Países Bajos celebrará elecciones generales el próximo miércoles, tras la caída del Gobierno el pasado mes de junio por la retirada de la derecha radical de Geert Wilders, quien tenía mayoría en la coalición junto a otras tres formaciones de derechas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Wilders abandonó el gabinete argumentando la supuesta falta de avances hacia una política estricta de asilo y migración, a pesar de que era su propia ministra, la ultraderechista Marjolein Faber, quien debía preparar los proyectos de ley y verificar que se adaptan a las leyes nacionales, europeas e internacionales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la primavera de 2023, una encuesta de la Oficina de Planificación Social y Cultural (SCP) mostró que tres de cada diez neerlandeses mencionaron el clima y el medio ambiente como los problemas más importantes para el país.

Sin embargo, según apuntó NOS, la cifra se ha reducido a dos de cada diez en la última encuesta, por detrás de otras preocupaciones como la migración y la vivienda.

Frans Timmermans, quien fue vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde hasta 2023, encabezará por segunda vez la coalición formada por el partido socialdemócrata PvdA y el partido verde GroenLinks.