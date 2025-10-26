Defensas antiaéreas rusas derriban 82 drones ucranianos en ocho regiones

Los drones de ala fija golpearon ocho regiones rusas, entre ellas la adyacente a Moscú, donde fueron abatidos dos aparatos no tripulados, uno de los cuales se dirigía a la capital del país.

Además, 26 drones fueron interceptados en los cielos de Tula, la región más castigada el domingo y que es conocida por su industria militar.

Las baterías antiaéreas derribaron en la noche del sábado 121 drones; 136 drones, el viernes, y 143, el jueves, en lo que fue el mayor ataque aéreo ucraniano en más de dos semanas.

Los ataques enemigos se intensificaron después de que se cancelara la cumbre de Budapest entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump, tras lo que éste adoptó las primeras sanciones contra Moscú de su segundo mandato.

Rusia, que anunció hoy grandes avances en varios sectores del frente, se niega a declarar un alto el fuego, como exigen Washington, Kiev y Bruselas.