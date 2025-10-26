Detenido un inmigrante condenado por agresión sexual liberado por error en Inglaterra

Hadush Gerberslasie Kebatu, cuyo caso fue motivo de protestas el pasado julio en Essex, fue arrestado en la zona de Finsbury Park, en el norte de Londres, sobre las 08:30 GMT, indicó la Met en un comunicado.

El comandante James Conway, quien supervisó la operación, declaró que esta "ha sido una investigación diligente y rápida dirigida por agentes especializados de la Policía Metropolitana, con el apoyo de la Policía de Essex y la Policía de Transporte Británica."

La información pública condujo a los agentes a Finsbury Park y, tras una búsqueda, localizaron a Kebatu, quien será entregada al servicio penitenciario británico, agregó la Policía.

"Estoy sumamente agradecido al público por su apoyo tras nuestra petición, que contribuyó a la localización del señor Kebatu", dijo Conway.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El migrante, de 36 años y que residía en el Hotel Bell de Epping, Essex, fue condenado en septiembre a 12 meses de prisión por agredir a una niña de 14 años poco después de entrar en el país en junio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Kebatu fue liberado por error el viernes de la prisión de Chelmsford, sureste inglés, en vez de ser llevado a un centro especial para su deportación del Reino Unido.

Tras su liberación, el migrante tomó un tren de Chelmsford a Stratford, al este de Londres, y posteriormente, realizó varios viajes por Londres y tuvo acceso a fondos, según la Policía.

Kebatu había cruzado el Canal de la Mancha en una pequeña patera para entrar en el Reino Unido el 29 de junio.

Su caso fue notorio por las protestas que se llevaron a cabo por vecinos de Epping, así como en otras localidades, para manifestar la oposición al alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles.