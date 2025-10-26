Detienen a sospechoso por tiroteo que mató a una persona e hirió a dos el sábado en Suecia

Berlín, 26 oct (EFE).- La Policía de Suecia informó este domingo de la detención de un hombre de 25 años bajo la sospecha de ser el autor de los disparos que acabaron con la vida de una persona el sábado y que hirieron a otras dos en la ciudad sueca de Gevalia, al norte de Estocolmo.