Detienen a sospechoso por tiroteo que mató a una persona e hirió a dos el sábado en Suecia

Según recogió la agencia sueca 'TT' de las explicaciones del portavoz policial Magnus Jansson Klarin, los protagonistas del suceso están "conectados con el ambiente criminal"
Hay una investigación en marcha y la Policía busca actualmente testigos de los hechos, en una ciudad que ya vivió otro tiroteo hace tres semanas.
Entonces hubo seis heridos y un niño de 13 años fue detenido como supuesto autor de los disparos, en relación a los cuales hubo también otras dos personas arrestadas por colaborar con el menor, según la radiotelevisión pública sueca 'SVT'.