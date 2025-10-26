El Ejército ruso logra rodear a las tropas ucranianas en la estratégica ciudad de Kúpiansk

El anuncio coincidió con la visita a un centro de mando del presidente ruso, Vladímir Putin, quien pidió garantizar la rendición de los soldados enemigos para minimizar las bajas, según informó el Ministerio de Defensa en su canal de Telegram.

"Con el fin de minimizar las bajas innecesarias, le pido, como hicimos en el pasado, que tome todas las medidas necesarias para garantizar la rendición de los soldados ucranianos, aquellos, por supuesto, que deseen hacerlo", dijo.

Guerásimov explicó que los destacamentos de asalto de la agrupación militar Západ (Oeste) arrebataron al enemigo el control de la orilla izquierda del río Oskol al sur de Kúpiansk, que tenía más de 25.000 habitantes antes de la guerra.

Por ello, añadió, las tropas rusas han logrado cercar hasta 18 batallones ucranianos, que incluiría tanto unidades mecanizadas como brigadas de la guardia nacional.

El general también destacó que las unidades de la agrupación Tsentr (Centro) han sitiado a 31 batallones enemigos en la zona de Pokrovsk, ciudad que los rusos intentan tomar desde mediados de 2024.

Tanto Kúpiansk como Pokrovsk son clave para hacerse con el control desde el norte y el sur de las dos principales plazas fuertes del Ejército ucraniano en el Donbás: Sloviansk y Kramatorsk.

La prevista cumbre en Budapest entre Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se canceló debido a la negativa del Kremlin a declarar un alto el fuego en Ucrania.

Putin, quien exige a Kiev el repliegue del Donbás, mantiene que su Ejército tiene la iniciativa en todos los sectores del frente y que puede lograr sus objetivos en el campo de batalla.