El Gobierno sursudanés advierte del auge del tráfico de migrantes en la frontera con Sudán

El jefe de la Dirección de Pasaportes e Inmigración de Sudán del Sur, Elia Costa Faustino, informó a EFE de la detención de cientos de migrantes procedentes de Etiopía y Eritrea cuando intentaban cruzar hace una semana hacia Libia a través de la región sudanesa de Darfur.

La intensificación de los combates en la vasta región sudanesa, fronteriza con Sudán del Sur, donde el Ejército regular y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) se enfrentan desde hace más de dos años, ha debilitado el control estatal y dejado amplias zonas sin presencia policial ni militar, lo que ha convertido la frontera en “particularmente atractiva para las redes de contrabando de personas”, según Faustino.

“Sudán del Sur hace frontera con seis países, y varios pasos aún siguen abiertos, lo que expone la zona a los movimientos de traficantes humanos”, afirmó Faustino, quien señaló que las autoridades han intensificado las medidas de seguridad en los puntos de entrada y salida del país.

Según un informe de 2024 del Departamento de Estado de EE.UU. sobre tráfico humano, el país más joven del mundo se ha convertido en una de las principales rutas de migración irregular hacia el norte de África y Europa, además de ser origen y destino de víctimas.

Un alto consejero del Ministerio de Justicia, Sabri Wani, confirmó a EFE que Sudán del Sur “es exportador, ruta y destino de víctimas”, y advirtió de que “las mujeres y los niños son los más expuestos al abuso”.

Según explicó, las redes engañan a los migrantes -que provienen desde Kenia, Somalia, Etiopía o Eritrea- con promesas de trabajo y viajes seguros hacia Europa a través de Darfur y Libia.

El analista Ayoung Deng, residente en Aweil, explicó a EFE que el paso fronterizo de Majok Nyin Thieu es uno de los más utilizados por estas redes, compuestas principalmente por ciudadanos de Darfur que viven como refugiados en el campamento fronterizo de Wudwel y coordinan el tránsito de migrantes hacia territorio libio.

Datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que 368 ciudadanos sursudaneses fueron interceptados recientemente en la frontera entre Sudán y Libia, la mayoría mujeres y menores que son “contrabandeados hacia países vecinos para trabajos forzosos o explotación sexual”.

El director de la Policía de Pasaportes en el estado de Bahr al Ghazal del Norte, Paulo Santino, reconoció que la amplitud de la frontera terrestre, los conflictos internos y el constante desplazamiento de población “siguen dificultando la vigilancia y la protección de las víctimas” en un país convertido en uno de los nuevos epicentros de la migración hacia el norte de África y Europa.