El impacto económico, social y ambiental de la salud del suelo, en el Podcast de Efeagro

Esta ha sido una de las conclusiones del podcast "Efeagro Punto de Encuentro", que se ha centrado en la salud de los suelos y en el que han participado del responsable de estrategia alimentaria en Plataforma Tierra, Pablo Resco; el coordinador de proyectos de agricultura sostenible de la Fundación Global Nature, Jordi Domingo Calabuch; el agricultor y sociólogo Marcos Garcés y el director de Efeverde, Arturo Larena.

Moderados por la directora de Efeagro, Laura Cristóbal, en el podcast se ha recordado que, según fuentes comunitarias, el coste económico de la degradación de los suelos en Europa cada año supera los 50.000 millones de euros, por lo que como se ha apuntado en la conversación "no es un capricho medioambiental, es una realidad agronómica y un objetivo dentro de la producción agrícola".

En su intervención, Resco ha hecho hincapié en que en el suelo agrario español conviven muchas y muy distintas realidades, que afrontan problemas comunes como los efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad del suelo, y se esfuerzan en realizar prácticas beneficiosas que sean capaces de desencadenar mejoras económicas y ambientales.

En este sentido, los distintos talleres realizados por la Fundación Cajamar han promovido el diálogo entre todos los actores a los que atañe la salud de los suelos y en el que se ha puesto de manifiesto tanto la multifactorialidad de las causas del problema como la necesidad de unirse en la solución, de la mano de la ciencia, la transferencia del conocimiento y el diálogo.

Marcos Garcés ha explicado cómo las soluciones tradicionales en el campo ya no son suficientes y cómo, con la carga del cambio climático o la situación de los mercados y los precios, el suelo es una de "las pocas cosas en las que podemos influir, y yo quiero llegar a no abonar las plantas, sino a dar de 'comer' a los microorganismos para que mis plantas estén mejor".

"Estamos viviendo una transición hacia un modelo más consciente de producción", ha señalado Calabuig. "El suelo ya no es un sustrato inerte. Todos vamos entendiendo que es un ecosistema vivo pero eso no quiere decir que todo el sector vaya a la misma velocidad. Por eso el diálogo entre los actores ayuda a limar las diferencias y reducir la polarización".

Otra de las dificultades en torno a la conservación de los suelos se refiere a la necesidad de aumentar el conocimiento y la cultura de los profesionales y la población general, teniendo en cuenta su impacto sobre la producción de alimentos de calidad para garantizar la seguridad alimentaria.

En este sentido, Arturo Larena ha considerado que "realmente hay un gran desconocimiento" y ha reconocido "la gran tarea" que tienen los medios de comunicación para difundir que España es uno de los países más vulnerables a la desertificación y que proteger el suelo es tan esencial como cuidar el aire o el agua; sin suelos fértiles no hay alimentos y ni biodiversidad ni captura de carbono".

Las resistencias culturales a los cambios, el encarecimiento de los insumos, las políticas emanadas de la Política Agraria Común (PAC), la apertura de los jóvenes agricultores a la tecnología, lo importante de compartir casos de éxito y comprobarlos a pie de campo, o el reto que supone ver los beneficios en el medio plazo fueron otros de los temas abordados en el podcast.