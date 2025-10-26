El presidente del Instituto Ifo alerta de la arriesgada situación económica alemana

"Millones de ciudadanos ya ven que su nivel de vida baja", dijo Fuest en una entrevista publicada en la edición dominical del diario 'Bild', en la que alertó de que Alemania está amenazada de pasar "circunstancias italianas", expresión que alude a una "depresión de 25 años", según el periódico alemán.

"Alemania se encuentra desde hace años en una depresión económica. La situación es, entre tanto, dramática", abundó Fuest, que también destacó que uno de los principales problemas del país es la caída de las inversiones privadas, algo que, a medio plazo, significa "menos crecimiento, menos recaudación de impuestos y menos dinero para los servicios del Estado".

Fuest señaló que, para recuperar el crecimiento, el Gobierno del canciller Friedrich Merz debería presentar en los próximos seis meses "un concepto de amplias reformas" con, entre otras cosas, menos impuestos y burocracia, factores que lastran a la economía.

La economía de Alemania, la mayor de Europa y la tercera a nivel mundial, encajó dos años consecutivos en recesión en 2023 y 2024, años en los que el producto interior bruto (PIB) se contrajo un 0,3 % y un 0,2 % respectivamente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para 2025, el Gobierno alemán prevé que la economía vuelva a crecer ligeramente, con una expansión del 0,2 %, mientras que para 2026 y 2027 las proyecciones del Ejecutivo muestran para esos años, respectivamente, un alza del PIB de un 1,3 % y de un 1,4 %.