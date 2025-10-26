España evacúa a 19 niños de Gaza con 73 acompañantes para recibir atención hospitalaria

Llegarán en la madrugada de este lunes a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), ha informado Sanidad en una nota de prensa.

Los pacientes y sus acompañantes, procedentes de Gaza, han sido trasladados hasta la frontera entre Israel y Jordania, donde las autoridades israelíes los han entregado a un equipo del Ministerio de Sanidad encabezado por la ministra, Mónica García, y con la participación de personal médico movilizado para la ocasión.

Como en las anteriores cuatro evacuaciones de estas características, se trata de una operación coordinada por el Ministerio de Sanidad junto a la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea.

El traslado hasta la base de Amán y la supervisión médica de los pacientes ha sido coordinada por Médicos Sin Fronteras. Sanidad realiza la operación en colaboración con los departamentos de Defensa, Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones e Interior.

Esta operación moviliza a dos aviones del Ejército del Aire y el Espacio. Más de una docena de militares de la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército del Aire y el Espacio, entre los que se encuentran médicos y enfermos de vuelo, intensivistas o técnicos sanitarios, velarán por la seguridad y la salud del pasaje durante el viaje a España.

Los menores son pacientes de traumatología con heridas producida por los efectos de los ataques israelíes, de oncología y hematología, con cardiopatías congénitas, neurologías, oftalmología o nefrologías.

Una vez estén en España, serán distribuidos por hospitales de Castilla La Mancha, Asturias, Castilla y León, Euskadi, Navarra, Murcia, Aragón y Cataluña.

La distribución y coordinación sanitaria en los distintos centros ha sido gestionada por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, organismo adscrito al Ministerio de Sanidad.

La acogida y atención integral de los familiares será gestionada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto a la ONG Accem, incluyendo alojamiento, manutención, atención psicológica, jurídica, y servicios de traducción e interpretación.

La Oficina de Cooperación Española en Amán, dependiente de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), ha realizado todos los trámites, mientras que la Embajada de España en Jordania ha tramitado los visados.