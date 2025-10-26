FAR dicen haber capturado último reducto del Ejército en Darfur tras año y medio de asedio

"Gracias a la tenacidad y el coraje de nuestros combatientes, y a la unidad de nuestro gran pueblo en torno al proyecto de cambio, las Fuerzas de Apoyo Rápido anuncian con orgullo la recuperación de la ciudad de Al Fasher", dijeron los paramilitares en un comunicado, en el que celebraron la "victoria tras heroicas batallas".

Sin embargo, las Fuerzas Armadas Sudanesas indicaron en un comunicado que sus tropas "se mantienen firmes y unidas" y que "lucharán hasta el último momento, si Dios quiere", sin aportar más detalles de la situación sobre el terreno.

La captura de Al Fasher se produce después de una semana de intensos combates y ofensivas a gran escala de las FAR contra la ciudad, en las que participaron mercenarios procedentes de Colombia, Sudán del Sur o Chad, según denunció el Gobierno sudanés controlado por la cúpula militar en los últimos días.

Asimismo, tiene lugar unas horas después de que los paramilitares afirmaran haber tomado el control del cuartel general de la 6ª División de Infantería del Ejército, la única base de las tropas regulares, aunque fuentes militares aseguraron a EFE que se trataba de una "retirada táctica" y que los combates continuaban.

La toma de Al Fasher, según las FAR, se produjo tras una serie de "operaciones de alta calidad y un asedio que agotó al enemigo, destrozó sus líneas defensivas y lo sumió en el colapso total".

"La victoria de hoy marca un momento crucial en la batalla por la liberación de la nación, dada la importancia estratégica y militar de Al Fasher, que ha seguido sirviendo como centro y plataforma de lanzamiento para las operaciones enemigas contra civiles indefensos en las zonas vecinas", añadieron los paramilitares en la nota.

Además, dedicaron la "victoria" a "todos los sudaneses libres", al tiempo que afirmaron que las FAR "no se detendrán hasta que toda la patria quede libre de la banda de terroristas y asesinos", tal y como tachan a la cúpula del Ejército al considerarla heredera del régimen del exdictador islamista Omar al Bashir, derrocado en 2019.

Al Fasher era la última localidad controlada por el Ejército en todo Darfur, que está en manos de los paramilitares en casi su totalidad a excepción de la zona montañosa de Jebel Marra, a unos kilómetros al suroeste de la ciudad y en dominio de un grupo rebelde local no alineado en el conflicto.

De acuerdo con Naciones Unidas, más de 600.000 personas -la mitad de ellas niños- han sido desplazadas de Al Fasher y los campamentos circundantes en los últimos meses, y dentro de la propia ciudad quedan unos 260.000 civiles atrapados "en condiciones desesperadas, aislados de la ayuda humanitaria" desde que comenzó el asedio hace 17 meses.

De hecho, la ONU declaró la hambruna en Al Fasher, donde la ayuda humanitaria no llega y junto a otras organizaciones y países lleva meses pidiendo la apertura de corredores para la salida segura de civiles y el acceso de asistencia vital.

La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, ha provocado decenas de miles de muertes, ha obligado a más de trece millones de personas a huir de sus hogares y ha convertido al país en el escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, ya que la mitad de la población se enfrenta a una inseguridad alimentaria grave, según la ONU.