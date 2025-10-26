Fiscalía confirma los arrestos del robo del Louvre, pero lamenta su difusión "precipitada"

"Lamento profundamente la divulgación precipitada de este elemento por parte de personas informadas, sin consideración alguna por la investigación", transmitió la fiscal Laure Beccuau en un comunicado.

"Esta revelación solo puede perjudicar los esfuerzos de investigación de los cientos de investigadores movilizados, tanto en la búsqueda de las joyas robadas como de todos los delincuentes. Es demasiado pronto para dar más detalles al respecto", agregó.

Beccuau detalló que comunicará información adicional al término de la fase de detención provisional de los dos sospechosos.

Los arrestos ocurrieron este sábado y los dos hombres permanecen bajo custodia policial, según avanzaron la revista Paris Match y el diario Le Parisien, información que fue confirmada posteriormente también por otros medios locales.

La primera detención ocurrió en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, alrededor de las 22.00 horas (20.00 horas GMT), cuando el sospechoso en cuestión trataba de abandonar Francia en dirección presuntamente a Argelia.

Esa misma noche ocurrió la otra detención, de la que se filtraron menos detalles, en Seine-Saint-Denis, a las afueras de París.

De esta operación se encargaron la Brigada de Represión del Crimen organizado de París (BRB, por sus siglas en francés) y la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC).

Los dos capturados fueron trasladados a las instalaciones de la BRB en la sede de la policía judicial parisina (en el distrito XVII de la capital) y su detención provisional puede prolongarse hasta 96 horas.

Ambos hombres, de unos 30 años, estaban en el radar de la policía por antecedentes de robos, según indicó Le Parisien, y supuestamente formarían parte del comando de cuatro personas que ejecutó la sustracción de las joyas de la Galería Apolo del museo más visitado del mundo.

En el marco de la investigación del Louvre, se les acusaría de delitos de robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos.

Las joyas robadas hace una semana, de las que no hay noticias, están valoradas económicamente en 88 millones de euros, aunque su valor patrimonial es incalculable.