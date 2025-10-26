Greer dice que EE.UU. revisa con China "últimos detalles" de posible acuerdo comercial

"Estamos llegando a un punto en el que tenemos algo que podemos presentar a los líderes para su consideración", declaró Greer a los medios desde la Torre Merdeka 188 de Kuala Lumpur, donde este domingo tiene lugar la segunda jornada de negociaciones económicas y comerciales entre ambas potencias.

Durante estos dos días de conversaciones, las comitivas de Estados Unidos y China, encabezadas, respectivamente, por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino He Lifeng, abordaron "todo tipo de temas", entre ellos la prórroga de la tregua comercial y la exportación de tierras raras, aseguró Greer.

"Anoche dedicamos mucho tiempo, y también esta mañana, a hablar sobre un posible marco para avanzar. Creo que estamos afinando los últimos detalles del tipo de acuerdo que los líderes podrán revisar y decidir si desean concluirlo conjuntamente", dijo el funcionario estadounidense, que calificó las conversaciones de "constructivas".

Por el momento, ni los integrantes de la delegación china ni los medios oficiales del gigante asiático han ofrecido detalles concretos sobre el desarrollo de las negociaciones en Malasia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las declaraciones de Greer tuvieron lugar poco después de la llegada de Trump a Kuala Lumpur, primera parada de una gira asiática que lo llevará también a Japón y Corea del Sur, y cuyo principal objetivo es el esperado encuentro con Xi el 30 de octubre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las negociaciones comerciales entre Washington y Pekín transcurren en un clima de tensión después de que China impusiera a mediados de octubre nuevas restricciones al comercio de tierras raras, cuya producción y exportación prácticamente monopoliza.

En respuesta, el presidente estadounidense amenazó con elevar al 100 % los gravámenes a los productos chinos a partir del 1 de noviembre.

Durante una breve parada del Air Force One en Catar para repostar antes de despegar rumbo a la capital malasia, Trump expresó su esperanza de lograr un "acuerdo completo" con Xi.

"Quiero que nuestros agricultores estén bien protegidos. Y él (Xi) también quiere cosas (...). Creo que tenemos muy buenas posibilidades de alcanzar un acuerdo realmente integral", afirmó el republicano.