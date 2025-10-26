Grupo opositor iraní pide acciones para evitar una nueva ejecución de una presa política

"El poder judicial del régimen ha condenado a muerte a la presa política Zahra Tabari, recluida en la prisión de Lakan, en Rasht", lamentó en un comunicado, en el que también especificó que la mujer está acusada de cooperar con la Organización Popular Muyahidín de Irán (vinculada al CNRI).

Esta entidad con sede en Francia denunció que el juicio contra ella duró 10 minutos por videoconferencia y que Tabari, arrestada desde abril pasado tras una redada en su casa de Rasht, no tuvo acceso a su abogado.

Nacida en Babol, la prisionera anteriormente también había estado arrestada en 2022.

"La Resistencia iraní insta a los organismos pertinentes de las Naciones Unidas y a todos los defensores de los derechos humanos a que adopten acciones urgentes para salvar la vida de Zahra Tabari y de otros presos políticos condenados a muerte", señaló el CNRI en su comunicado.

