Israel identifica como miembros de Hizbulá a dos de los muertos en bombardeos en Líbano

Las fuerzas armadas identificaron a los fallecidos como Ali Hussein Al Mousawi, al que acusan de hacer contrabando de armas para Hizbulá; y Abd Mahmoud Al Sayed, identificado como representante de la organización en la zona de Al Bayada del sur de Líbano, según un comunicado.

"El Ejército llevó a cabo un ataque preciso y guiado por inteligencia, eliminando al terrorista Ali Hussein Al Mousawi, un contrabandista de armas para la organización terrorista Hizbulá en el área de la Becá en Líbano", añade la fuente.

"Además, antes este domingo, el Ejército llevó a cabo un ataque de precisión que tenía por objetivo al terrorista Abd Mahmoud Al Sayed en el área de An Naqoura, en el sur de Líbano".

En el caso de Al Mousawi, el Ejército de Israel asegura que transfería armas de Siria a Líbano y "tenía un rol importante en el reestablecimiento y fortalecimiento de Hizbulá", aunque no aportó pruebas para ello o aclaró en qué grado formaba parte de la organización.

Las fuerzas armadas aseguraron que Al Sayed era el responsable de la comunicación entre Hizbulá y los residentes en su área de influencia en lo que respecta a temas financieros y militares, sin dar más detalles al respecto.

"Además, el terrorista tomó parte en los intentos de Hizbulá de reestablecer sus capacidades militares en la ciudad", añade el comunicado.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) ya había advertido previamente de los ataques, ambos aéreos y contra vehículos.

Mientras que el de Naqoura tuvo por objetivo un vehículo sobre el que la ANN no dio más detalles, el que se produjo en el valle de la Becá (en el municipio de Nabi Chit) fue contra un todoterreno.

Todo ello se produce en medio de una intensificación de los bombardeos israelíes contra el territorio libanés, que ha registrado tres oleadas de ataques de envergadura en apenas una semana, supuestamente dirigidos contra infraestructura del grupo chií Hizbulá, así como otras acciones.

Los drones israelíes llevan días volando de forma incesante sobre Beirut, en lo que ha sido interpretado como un aviso por parte de Israel tras la reciente entrada en vigor del alto el fuego en Gaza.

Israel ha continuado atacando el Líbano pese al cese de hostilidades en vigor entre ambos países desde hace casi un año.