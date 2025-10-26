Kallas felicita a Timor Oriental por su entrada a la ASEAN: "Un gran paso para el país"

Bruselas, 26 oct (EFE).- La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, felicitó este domingo al país más joven de Asia y antigua colonia portuguesa, Timor Oriental, tras su entrada en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) como su undécimo socio, durante la cumbre anual de líderes del bloque y países aliados que se celebra en Kuala Lumpur hasta el martes.