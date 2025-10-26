La aerolínea española Iberia estrena la única conexión directa entre Madrid y Orlando

El vuelo inaugural, que partió del aeropuerto de Madrid a las 11:30 (hora española) con 272 pasajeros a bordo, tiene previsto llegar a la ciudad estadounidenses a las 16:45 (hora local).

Es la primera vez que Iberia vuela de forma directa a Orlando y es también la única aerolínea que conecta España con esta ciudad estadounidense sin escalas.

La nueva conexión operará con cuatro frecuencias semanales —lunes, miércoles, viernes y domingo— y ofrecerá más de 46.000 asientos durante esta temporada de invierno.

Iberia empleará para estar ruta aviones Airbus A330 de doble pasillo, en una configuración con capacidad para 292 pasajeros en tres clases.

Con este enlace, la compañía española refuerza su apuesta por el mercado estadounidense y amplía su red en ese país, donde opera vuelos directos a Nueva York, Miami, Boston, Chicago, Dallas Fort Worth, Washington DC, Los Ángeles, San Juan de Puerto Rico y San Francisco, a los que se suma ahora la ruta de Orlando.

La inauguración de su décima ruta directa a EE.UU. es un paso más en la estrategia de crecimiento de Iberia en este país, un mercado clave, y "refuerza la posición como aerolínea líder en las conexiones entre España y Norteamérica", dijo en el acto de inauguración en el aeropuerto de Madrid la directora de Clientes de Iberia, Beatriz Guillén.

Esta nueva ruta permite a la compañía seguir ampliando la red, diversificar la oferta y fortalecer el 'hub' (centro de distribución del tráfico aéreo) de Madrid como puerta de entrada entre Europa y América, añadió.

Para el director ejecutivo de la Autoridad de Aviación del Gran Orlando (GOAA), Lance Lyttle, la demanda de pasajeros entre las dos ciudades ha alcanzado niveles récord y surgen nuevas oportunidades de conexión para que los habitantes de Florida Central.

El director general de Disney Destinations para España y Portugal, Tiago Santos, consideró que este vuelo supone un paso más en la historia de la alianza estratégica entre las dos compañías.

Orlando es uno de los destinos turísticos más emblemáticos del mundo y alberga cuatro parques temáticos de Walt Disney World (Magic Kingdom, EPCOT, Disney Hollywood Studios y Disney Animal Kingdom); además de dos parques acuáticos, una zona de compras y restauración; más de 25 hoteles temáticos, un complejo deportivo y tres campos de golf.

La ciudad también se está consolidando como un referente internacional en turismo de congresos y eventos (MICE por sus siglas en inglés).