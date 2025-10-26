Liberada una modelo yemení tras casi cinco años en una prisión hutí acusada de adulterio

"Nos complace enormemente recibir la noticia de la liberación de la actriz Intisar al Hammadi", afirmaron en un comunicado miembros del Parlamento yemení (reconocido internacionalmente) y defensores de los derechos humanos, que celebraron la noticia de su liberación, pero expresaron su preocupación por su salud.

Al Hammadi, de 24 años, fue arrestada en febrero de 2021 y posteriormente condenada por un tribunal hutí a cinco años de prisión por cargos de "violación de la moral pública", así como adulterio y "abuso de drogas", entre las acusaciones que ella negó sistemáticamente.

Fue liberada el sábado por la noche, informaron activistas de derechos humanos, al tiempo que solicitaron que se le brinde atención médica adecuada, ya que el encarcelamiento ha tenido un impacto negativo en su salud.

El comunicado instó además a las autoridades hutíes a garantizar condiciones de vida dignas para Al Hammadi y su familia, destacando las secuelas físicas y emocionales de su encarcelamiento.

El caso de Al Hammadi generó condena internacional, y organizaciones de derechos humanos describieron su procesamiento como motivado políticamente y plagado de abusos.

Nacida en la provincia suroccidental de Taiz, de padre yemení y madre etíope, Al Hammadi saltó a la fama gracias a sus papeles como modelo y actriz en series de televisión yemeníes.

La modelo fue arrestada en las afueras de Shamlan, al oeste de Saná, mientras estaba con Raouf al Dubaai, un presunto líder de una red de narcotráfico, en su automóvil junto a otra mujer y dos hombres.

Los cuatro tenían en su poder una cantidad de hachís y otras sustancias estupefacientes, según los hutíes.

Su arresto fue visto como el inicio de una campaña hutí contra personas influyentes que desafían las normas sociales conservadoras, algo que fue denunciado por Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW).

Ambos denunciaron el juicio, dado que fue "interrogada con los ojos vendados, abusada física y verbalmente, y sometida a insultos racistas", según AI, que también documentó que fue hospitalizada en julio de 2021 tras un intento de suicidio bajo custodia.

HRW calificó su juicio de injusto y afirmó que su caso estuvo plagado de irregularidades y abusos.

Desde que los hutíes tomaron la capital en 2014, han condenado, encarcelado e incluso ejecutado a diversas personalidades públicas, a las que han acusado de "violar" los valores de la ultraconservadora sociedad yemení desde que los rebeldes chiíes, respaldados por Irán, se hicieran con el poder.