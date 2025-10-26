Los retrasos en vuelos en EE.UU. empeorarán por cierre del Gobierno federal

En entrevista con ‘Sunday Morning Futures’ de la cadena Fox, Duffy dijo que ha podido ver el estrés en los controladores aéreos con los que mantiene conversaciones por el hecho de que probablemente no recibirán su salario el próximo martes si el cierre del gobierno continúa.

"Justo ayer… tuvimos 22 alertas de personal. Es uno de los niveles más altos que hemos visto en el sistema desde que comenzó el cierre", explicó el secretario.

"Eso es señal de que los controladores están agotados", añadió.

La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una orden de paralización temporal la mañana de este domingo en el LAX, uno de los aeropuertos más transitados del mundo, lo que causó múltiples retrasos en los vuelos y frustración entre los pasajeros.

La FAA informó que los aviones con destino a Los Ángeles fueron retenidos en sus aeropuertos de origen provocando retrasos de un promedio de una hora y 40 minutos.

Aunque las operaciones regresaron a su normalidad en el aeropuerto de Los Ángeles, a lo largo del día se han reportado problemas en otros aeropuertos estadounidenses relacionados con la falta de personal.

La tarde de este domingo, el Aeropuerto Internacional Newark Liberty de Nueva Jersey también emitió una alerta de retraso en tierra hasta la madrugada del lunes con un promedio de unos 82 minutos de espera, según el sitio web de la FAA.

En Boston también se emitió un retraso en tierra en el Aeropuerto Internacional Logan debido a una aeronave averiada en la pista.

Duffy advirtió que ha aumentado el número de controladores que se reportan enfermos, lo que hace que no se cuente con el personal disponible.

El cierre del gobierno estadounidense cumplió este domingo 26 días, convirtiéndose en el segundo más largo de la historia.

Un grupo de congresistas demócratas, entre los que destacan los senadores Chris Van Hollen y Angela Alsobrooks, junto al gobernador de Maryland, Wes Moore, advirtieron que mientras más se demoren los republicanos en buscar una salida coordinada al cierre más se pondrá en riesgo la seguridad aérea.

Los legisladores advirtieron que cuanto más se prolongue el cierre, mayor será la probabilidad de interrupciones, como las ocurridas en enero de 2019, que representó un punto de inflexión en el cierre de Gobierno más largo que ha registrado Estados Unidos, con 35 días, y obligó al cierre del Aeropuerto de La Guardia en Nueva York.