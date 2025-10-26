Manifestaciones en Alemania marcan la oposición a comentarios de Merz sobre la inmigración

En la ciudad occidental de Bonn se concentraron unas 200 personas, después de que el sábado varias manifestaciones tuvieran lugar en otras urbes del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, región de la que procede Merz, informó este domingo el diario 'Die Welt'.

Allí, la concentración más visitada ocurrió en la ciudad de Essen, con unas 400 personas, según 'Die Welt'.

Más capacidad de convocatoria tuvieron los manifestantes en Hamburgo, en el norte de Alemania, donde unas 2.000 personas se reunieron el sábado convocados por el partido izquierdista La Izquierda pese a unas condiciones meteorológicas adversas, según recogió el diario de la ciudad portuaria germana 'Hamburger Abendblatt'.

"La imagen de las ciudades somos nosotros" era uno de los mensajes con los que se buscó movilizar a los manifestantes, según ese medio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También el sábado hubo concentraciones de rechazo a las palabras de Merz en Magdeburgo, en el este germano, y en Hildesheim, en el centro del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Previamente se vieron manifestaciones como la del viernes en Bielefeld, también en el oeste alemán, con 4.000 participantes, o en Berlín y Kiel, en el norte germano, mientras que en el debate público no arrecia el debate surgido por los comentarios de Merz.

El canciller dijo el pasado 14 de octubre, mientras hablaba de cómo su Gobierno ha reducido el número de llegadas de inmigrantes irregulares y refugiados en un 60 % entre agosto de 2024 y el mismo mes de este año, que Alemania todavía "tiene naturalmente en la imagen de las ciudades este problema", afirmaciones que le han valido críticas e incluso acusaciones de racismo.

Merz ha defendido sus palabras en todo momento, algo que no ha supuesto el cese de las críticas ni de las convocatorias de manifestaciones.

En Londres, donde se encontraba en una cumbre del Proceso de Berlín, Merz explicitó qué quería decir con su comentario del 14 de octubre, y apuntó que en Alemania hay un problema con los inmigrantes que "no respetan las normas".

En una encuesta publicada el viernes en la cadena de televisión pública 'ZDF' el 63 % de los participantes consideraba que Merz "tenía razón" al hablar de problemas visibles en la imagen de las ciudades, y sólo el 29 % rechazaba sus palabras.