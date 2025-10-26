Más de 30 organizaciones sociales promoverán el 'No' en el referéndum de Ecuador

En el grupo figuran agrupaciones de jóvenes, mujeres, jubilados y sindicatos, entre otros, que rechazan el proceso que se desarrollará el próximo 16 de noviembre.

Una de las organizaciones que hará campaña por el 'No' es la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), la mayor organización social de Ecuador, que el pasado miércoles cesó un paro, que duró un mes, contra el alza del diésel, entre otras demandas, sin lograr que el Gobierno responda a sus exigencias más radicales.

La Unión Nacional de Educadores (UNE), una de las organizaciones que este fin de semana anunció su postura por el 'No', aseveró que levantan la voz "por la democracia, los derechos humanos, la soberanía y la vida".

Los ecuatorianos acudirán a las urnas para pronunciarse sobre la eventual instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, en reemplazo de la elaborada en 2008, durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

Asimismo, se consultará a los ecuatorianos si están de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución.

Otra pregunta versa sobre si están de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución.

De igual manera se preguntará si están de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija según los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo al último censo nacional.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en el proceso de impresión de las papeletas para el referéndum y consulta popular, que ya supera el 30 %, es decir más de cuatro millones y también más de dos millones de documentos electorales, que representan a más de 14 %.

Según el Instituto Geográfico Militar (IGM), encargado de las impresiones, las papeletas cuentan con elementos de seguridad "para hacer imposible su duplicación o falsificación" como: código QR, efectos anticopia y micro texto con diferentes tramados.